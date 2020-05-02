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В Лиозно от пневмонии умер режиссер театра

Коронавирус
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В Лиозно 30 апреля умер краевед, режиссер и художественный руководитель театра лиозненского народного тетра Геннадий Цыганковпишет «Радыё Свабода». Об этом сообщил изданию витебский режиссер Игорь Бояринцев. По информации Бояринцева, у 57-летнего мужчины был обнаружен коронавирус. Он страдал также сахарным диабетом.

На своей странице в Фейсбук Бояринцев написал, что коллега отдал лучшие годы жизни своему местечку. Он ставил спектакли, организовывал театральные фестивали, помогал сельским коллективам.

Цыганков также сделал многое для возвращения в Лиозно имени Марка Шагала, отметил Бояринцев. По некоторым данным, Шагал родился именно там, а не в городе Витебске. Усилиями Цыганкова в Лиозно был организован районный шагаловский праздник.

По информации на 29 апреля в стационаре лиозненской районной больницы было 56 пациентов с пневмониями, у 11 подтвержден коронавирус, один пациент находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии на ИВЛ. При этом вирус COVID-19 зарегистрирован у 51 жителя района, у 4 диагноз снят в связи с отсутствием клинических проявлений и отрицательными результатами мазков. Официально 20 пациентов с подтвержденным COVID-19 находились на самоизоляции на амбулаторном лечении. По состоянию на 29 апреля в районе было зарегистрировано 86 случаев пневмонии.

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В Лиозно от пневмонии умер режиссер театра

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