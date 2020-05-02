За сутки витебские таможенники выявили три транспортных средства, в которых незаконно перемещались яблоки на территорию России

Правоохранители Витебской таможни во взаимодействии с сотрудниками Дубровенского РОВД выявили три факта незаконного перемещения яблок в Россию.

В двух малотоннажных транспортных средствах Volvo и грузовом автомобиле ГАЗ перемещалось в общей сложности порядка 28 тонн свежих яблок. Движение транспортных средств с продукцией приостановлено в Дубровенском районе неподалеку от белорусско-российской границы. Об этом «Витебскому курьеру» сообщили в пресс-службе Витебской таможни.

Во всех случаях у водителей – граждан Российской Федерации и Азербайджанской Республики — отсутствовали сопроводительные документы и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции для потребителя.

Общая стоимость яблок составила более 25 тысяч рублей.

По фактам нарушения законодательства Витебской таможней начаты административные процессы согласно ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на водителей транспортных средств в размере до 30 базовых величин.