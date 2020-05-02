«Всех, кого надо, мы аттестуем» — Карпенко

1 мая столичную школу № 64 посетил министр образования Игорь Карпенко. Он посетил урок математики в 9-м классе, сообщает пресс-служба Министерства образования.



— Может, посещаемость школ сегодня небольшая, но вместе с тем я считаю, что мы ни одного ребенка не оставили без внимания. Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются по этому поводу — всех, кого надо, мы аттестуем. Вся необходимая нормативная база для этого есть, — сказал Игорь Карпенко.

Карпенко поинтересовался, как обеспечена школа дезсредствами и средствами защиты, и подарил школе мультиборд.

Напомним, 1 мая в стране официальный выходной, но в школах объявили учебный день. На этой неделе появилась схема, по которой детей будут аттестовывать за год. В документе сказано: если ученик не ходит на занятия по заявлению родителей, то в журнале ставится отметка о пропуске. За четвертую четверть он не будет аттестован, годовая оценка выставляется по результатам трех четвертей. В Министерстве образования подтвердили, что все дети будут аттестованы по результатам трех четвертей либо по результатам четырех четвертей.

