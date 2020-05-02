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1 млн цветов украсят Витебск этой весной

Город
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Новые цвета и узоры вплетутся этой весной в цветники Витебска, сообщила заместитель директора по производству предприятия «Витебский Зеленстрой» Валентина Шендюкова, пишет БелТА.

Цветочное оформление города уже ведется. Ежедневно бригады работниц в составе более 50 человек высаживают порядка 10-15 тыс. цветов. Первыми на клумбах стали появляться морозоустойчивые цинерарии и газании. Позже к ним добавятся полюбившиеся горожанам лобелии, бегонии, сальвии, алиссумы, бархатцы, пеларгонии и различные тагетесы, а также петунии и сурфинии, использующиеся для вертикального озеленения.

Нотки разнообразия в общую картину внесут новички — целозия гребенчатая, новогвинейский бальзамин, новые виды бархатцев и колеуса.

«Мы изучили их свойства, приживаемость и решили попробовать. Увидеть их можно будет на центральных улицах города. Выбор не случаен: так получим больше отзывов и решим, использовать ли в будущем», — отметила Валентина Шендюкова.

Массовая посадка цветов придется в областном центре на майские дни. Всего планируется высадить около 1 млн таких растений.

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