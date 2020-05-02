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2 автомобиля перевернулись в Браславском районе за сутки

ДТП
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Авария произошла 1 мая около 14 часов дня на 14 км автодороги «Опса-Богино-Видзы» вблизи деревни Богино Браславского района. 21-летняя жительница Новополоцка, управляя автомобилем Peugeot 406, на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, где опрокинулась.Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в ГАИ Витебского облисполкома.

Спустя два часа на автодороге «Браслав-Плюсы-Слободка» вблизи деревни Луни местный житель 1996 года рождения, управляя автомобилем «Audi 80», также съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водители с телесными повреждениями доставлены в Браславскую больницу. По фактам ДТП проводится проверка.

2 автомобиля перевернулись в Браславском районе за сутки
Фото ГАИ Витебска

2 автомобиля перевернулись в Браславском районе за сутки

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vkurier.by

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