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Косуля зашла на территорию детского сада в Новополоцке

Хвостатые и усатые
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В Новополоцке косуля забрела на территорию детского сада. Она застряла в ограде учреждения образования на улице Коласа. Спасателям пришлось проводить операцию по «освобождению» животного от оков. Об этом рассказали ведущие в эфире телеканала «Звязда».

Лесное животное, которое застряло при попытке пролезь через ограду детского сада, заметил с балкона своей квартиры местный житель. Он и сообщил в МЧС о происшествии. Он рассказал спасателям, что косуля проникла на территорию детского сада, перепрыгнув через ограждение. Там она некоторое время металась, пытаясь найти выход. В итоге преодолеть преграду не смогла, зацепившись за прутья ограды.

Старший инструктор-спасатель Евгений Савчин отметил, что дикое животное уже обессилело к моменту прибытия сотрудников МЧС. При помощи специального инструмента ее освободили.

Убегать косуля не спешила и только осмотревшись, неторопливо направилась в сторону Двины.

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