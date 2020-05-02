В Поставском районе у 67 человек выявлен COVID-19

По состоянию на 29 апреля на Поставщине COVID-19 всего выявлен у 67 человек. Новые заражённые — это контакты первого и второго уровня. У многих из них заболевание протекает бессимптомно, но тесты подтверждают наличие коронавируса.

Главный санитарный врач района Светлана Рассеева напоминает, что при наличии кашля, повышенной температуры тела и затруднённого дыхания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. А лучший способ защититься от «ковида» — частое мытьё рук, пишет «Поставский край». Это позволит уничтожить вирусы, находящиеся на коже. Не стоит забывать про усиление мер социального дистанцирования, надлежащие обработку и проветривание помещений.

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