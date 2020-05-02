В Чашникском районе охотник застрелил кабана не имея разрешительных документов: возбуждено уголовное дело

Чашникским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства незаконной охоты, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. По данным следствия, 46-летний житель Чашников утром 25 апреля возле деревни Дубинцы без разрешительных документов убил из ружья дикого кабана. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более Br3 тыс, передает БелТА.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 УК (незаконная охота). Следователи назначили баллистические и судебную биолого-генетическую экспертизы.

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