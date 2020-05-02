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Витебский толкатель ядра праздновал победу на республиканских соревнованиях

Люди Витебщины
Опубликовано

Определены победители онлайн-соревнований по метанию ядра, которые прошли в Беларуси 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА), сообщает БелТА.

Состязания по толканию ядра в Беларуси включали в себя две дуэли, в которых приняли участие ведущие спортсмены этого вида спорта в разных возрастных категориях. Каждому спортсмену было дано шесть попыток, по итогам которых был определен победитель в каждой из пар.

Первая пара участников — Олег Томашевич и Дмитрий Карпук, которые толкали 7-килограммовый снаряд. Победителем с результатом 20,10 м стал витебский толкатель Олег Томашевич. Лучший результат Дмитрия Карпука — 19,58 м.

Во второй паре лучшим стал представитель категории U18 Илья Мисовский, который выступал с 5-килограммовым снарядом, — 19,77 м. Его соперник юниор Алексей Александрович толкал «шестерку», показав результат 19,51 м.

Соревнования прошли на местах тренировок легкоатлетов — в Витебске и Бресте. Зрители наблюдали за ходом состязаний в режиме Live на YouTube-канале БФЛА AthleticsBY.

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