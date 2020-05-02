На первый онлайн-митинг собралось более 30 тыс белорусов, есть пострадавшие

Первый в Беларуси онлайн-митинг организовал 1 мая экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Несанкционированный митинг длился всего полчаса. За день видео просмотрели более 30 тысяч раз.

«Коронавирус воздействует на нашу жизнь, вносит новые планы, мотивирует для поиска нового, о чем мы не думали вчера» — такими словами открыл онлайн-акцию Анатолий Лебедько.

Известный оппозиционер назвал преимущества проведения онлайн-митингов: безопасность участников, отсутствие затрат, возможность «послушать известных граждан Беларуси». Немало лет понадобилось лидерам оппозиции, чтобы обнаружить эти преимущества. Тем не менее, событие состоялось.

В видео включены обращения кинорежиссера актера Александра Резникова, Юрия Хащеватского, блогеров Сергея Петрухина и Владимира Mozgon, журналистки Светланы Калинкиной, политика Татьяны Сиваченко, главы Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, руководителя проекта «Народный учебник» Сергея Ольшевского, исполняющий обязанности председателя ОГП Николая Козлова.

Качество «картинки» откровенно хромает. Причем, качество изображения настолько плохое, что можно смело утверждать, что в результате онлайн-митинга пострадали более 30 тыс человек.

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