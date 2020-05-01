Через Витебскую область из России контрабандисты вывозили самый редкий драгметалл

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с полицейскими задержали контрабандистов, которые вывозили редчайшие драгоценные металлы в Германию. Об этом сообщили в Центре общественных связей. Канал из России был организован транзитом через Беларусь и Литву, сообщили в ЦОС.

По данным следствия, контрабандисты вывозили платину, палладий, а также родий, который является одним из самых редких драгоценных металлов на планете.

В Смоленской области, в районе государственной границы с Беларусью, был остановлен грузовой автомобиль, направлявшийся в Литву. В процессе досмотра транспортного средства было обнаружено 11 тонн металлов в виде порошка из отработанных автомобильных катализаторов, в состав которых входят платина, родий и палладий. Стоимость металлов оценивается в 200 миллионов российских рублей.

В рамках операции, правоохранители провели обыски в офисах и складах подозреваемых, где были изъяты очищенные кустарным способом золото и серебро общей массой более 162 килограмма, а также более 700 кг. перемолотых автокатализаторов. Стоимость находки оценивается в 10 миллионов российских рублей.

По факту региональное управление МВД России уже возбудило уголовное дело.

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