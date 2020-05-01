﻿﻿ Митрополит Павел потребовал выполнять санитарные нормы и пригрозил церковным судом | vkurier.by

Митрополит Павел потребовал выполнять санитарные нормы и пригрозил церковным судом

Митрополит Павел православный Главное
Опубликовано

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел обратился к священнослужителям и верующим с заявлением, в котором призвал выполнять рекомендации ВОЗ. Его обращение размещено на сайте Белорусской православной церкви.

Павел заявил, что инструкции по противодействию коронавирусной инфекции неоднократно направлялись в епархии, монастыри и приходы БПЦ.

Митрополит Минский и Заславский отмечает, что не все православные прислушались к рекомендациям компетентных специалистов-вирусологов, храмы не закрывались в праздничные дни. При этом Павел подчеркнул, что прихожан и священнослужителей призывали соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности.

«Беспечное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией ряда священнослужителей, монашествующих и мирян, как из числа приходских тружеников, студентов духовных школ, так и простых прихожан», говорится в заявлении митрополита Павла.

Отмечается, что некоторые священнослужители и монахи находятся в отделениях интенсивной терапии. Один священник скончался.

Митрополит Павел призывал священнослужителей всех рангов прислушаться к призывам Патриарха Кирилла и рекомендациями Министерства здравоохранения. Он просит воздерживаться от посещения храмов и общественных мест при малейших признаках заболевания, соблюдать безопасную дистанцию и меры предосторожности.

Несоблюдение санитарных норм и игнорирование инструкций врачей в период эпидемии Митрополит Павел считает преступлениями против ближних, а значит — и против Бога.

«Отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед богом по Евангельскому закону, а перед людьми — по законам государства. В случае выявления откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики будут подвержены самым строгим каноническим прещениям и могут быть привлечены к церковному суду», предупредил Патриарший Экзарх.

Он обратился к священникам с просьбой совершать богослужения с учетом ситуации на местах. В случае заболевания клириков и певцов, можно сократить количество совершаемых богослужений. В теплое время их лучше проводить вне храма, на улице.

«В местах, где сложная эпидемиологическая ситуация, благословляется совершение богослужений в храмах без участия верующих, чтобы не подвергать риску возможного заражения людей», отметил Митрополит Павел.

Он призвал молиться за врачей, оказывать моральную и материальную помощь докторам, болеющим и членам их семей.

Милицейская погоня в Витебске закончилась задержанием девушки-водителя такси

В Беларуси впервые скончался православный священник с коронавирусом

2 и 5 мая состоятся «прямые линии» для жителей Витебска

беларусь Митрополит Павел
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Через Витебскую область из России контрабандисты вывозили самый редкий драгметалл
Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно
0164
По количеству зараженных COVID-19 Беларусь обогнала Японию, где население в 13 раз больше
0372
Батыр Бердыклычев
Глава бюро ВОЗ в Беларуси рассказал почему в стране всплеск новых случаев COVID-19 и что будет дальше
0583
В Беларуси зарегистрировано 14 917 человек с коронавирусом
0350
Пожилая женщина с COVID-19 умерла в Чашникском районе
0561
У 51 жителя Лиозненского района обнаружен COVID-19
0159
В Толочинском районе зарегистрировано 5 случаев коронавирусной инфекции
0138
В городской больнице Новополоцка находятся 48 пациентов с COVID-19
087
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)