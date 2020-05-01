Митрополит Павел потребовал выполнять санитарные нормы и пригрозил церковным судом

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел обратился к священнослужителям и верующим с заявлением, в котором призвал выполнять рекомендации ВОЗ. Его обращение размещено на сайте Белорусской православной церкви.

Павел заявил, что инструкции по противодействию коронавирусной инфекции неоднократно направлялись в епархии, монастыри и приходы БПЦ.

Митрополит Минский и Заславский отмечает, что не все православные прислушались к рекомендациям компетентных специалистов-вирусологов, храмы не закрывались в праздничные дни. При этом Павел подчеркнул, что прихожан и священнослужителей призывали соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности.

«Беспечное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией ряда священнослужителей, монашествующих и мирян, как из числа приходских тружеников, студентов духовных школ, так и простых прихожан», говорится в заявлении митрополита Павла.

Отмечается, что некоторые священнослужители и монахи находятся в отделениях интенсивной терапии. Один священник скончался.

Митрополит Павел призывал священнослужителей всех рангов прислушаться к призывам Патриарха Кирилла и рекомендациями Министерства здравоохранения. Он просит воздерживаться от посещения храмов и общественных мест при малейших признаках заболевания, соблюдать безопасную дистанцию и меры предосторожности.

Несоблюдение санитарных норм и игнорирование инструкций врачей в период эпидемии Митрополит Павел считает преступлениями против ближних, а значит — и против Бога.

«Отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед богом по Евангельскому закону, а перед людьми — по законам государства. В случае выявления откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики будут подвержены самым строгим каноническим прещениям и могут быть привлечены к церковному суду», предупредил Патриарший Экзарх.

Он обратился к священникам с просьбой совершать богослужения с учетом ситуации на местах. В случае заболевания клириков и певцов, можно сократить количество совершаемых богослужений. В теплое время их лучше проводить вне храма, на улице.

«В местах, где сложная эпидемиологическая ситуация, благословляется совершение богослужений в храмах без участия верующих, чтобы не подвергать риску возможного заражения людей», отметил Митрополит Павел.

Он призвал молиться за врачей, оказывать моральную и материальную помощь докторам, болеющим и членам их семей.

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