По количеству зараженных COVID-19 Беларусь обогнала Японию, где население в 13 раз больше

Количество зараженных COVID-19 в Беларуси по состоянию на 1 мая составило 14,917.

По этому показателю страна уверенно обошла Японию, где зафиксировано 14,088 случаев коронавируса.

При этом численность населения Беларуси составляет 9,5 млн человек, в то время как в Японии проживает 126 млн человек.

К применению более жестких мер по борьбе с коронавирусом Беларусь призвала ранее координатор ООН Иоанна Казана-Вишневецкая, которая заявила о росте заболеваемости в «геометрической прогрессии».

Неоднократно ВОЗ сообщала, что ситуация в Беларуси вызывает озабоченность.

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