В Миорском районе в огне погиб 83-летний мужчина

83-летний мужчина погиб на пожаре в деревне Угольники Миорского района. Произошел пожар в ночь с 30 апреля на 1 мая.



В 0:59 пожарные получили сообщение о загоревшемся деревенском доме.

По сообщению МЧС, в сгоревшем доме огнем были уничтожены крыша, потолок и имущество, а также повреждены стены, кроме того уничтожен сарай. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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