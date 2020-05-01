Драка на ножах двух воров «в законе» произошла в оршанском казино «Венеция» — видео происшествия

2 апреле в Орше произошла кровавая разборка с участием 46-летнего вора «в законе» Олега Герасимовича, более известного в криминальной среде как Муму или Слуцкий. Объектом нападения стал сторонник вора «в законе» Александра Кушнерова — оршанский авторитет Доморосов, он же Морозик, получивший множественные ножевые ранения.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, «выйти из спячки» Муму заставило избиение его старого приятеля Островка, также известного как Юрия Островского. Кроме Муму и Островка, в схватке участвовали «шеф силового блока» Муму Александр Позняк и ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей житель Глуска.

Морозика выследили в казино «Венеция». Все произошедшее далее было запечатлено камерами видеонаблюдения.

Около 21:50 Позняк и Островок вошли в казино. Через минуту они вернулись к выходу в компании с Морозиком, где Позняк сразу же его атаковал. Несмотря на эффект внезапности, вырубить Морозика с одного удара у Позняка не получилось. Тот, как мог, стал отмахиваться. На помощь Позняку пришел его сообщник, но мастером кулачного боя тоже себя не зарекомендовал. Пятясь назад, Морозик вынул из кармана нож и ринулся на нападавших. Позняк и Островок бросились наутек за подмогой. Морозик преследовал их до лестницы пока не увидел, что силы противника удваиваются. Муму, чтобы вселить дух в своих ретировавшихся товарищей, с яростью набросился на Морозика. Численный перевес решил исход поединка, тем более, что у нападавших ножички тоже нашлись. Морозик упал и добивали его уже в лежачем положении. Муму тоже не устоял на ногах. В пылу борьбы вор «в законе» выбросил прямой удар в сторону сотрудника заведения, который попытался пресечь его хулиганские действия, но не достиг цели, и обругал словесно, сообщает Primecrime. После этого вся четверка, оставив Морозика истекать кровью, бегом покинула поле брани, причем Островок убегал быстрее всех.

Несмотря на то, что все участники инцидента установлены, уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Сегодня в Белоруссии на свободе два вора «в законе» — Кушнеров и Герасимович, которые принадлежат к разным воровским идеологиям и взаимно не признают друг друга. При этом Кушнеров не доминирует, как раньше, но и Слуцкий, в силу своей непассионарности, не спешит воспользоваться уникальным моментом для перехвата власти. От Муму, который на свободе с декабря 2018 года, ждали хоть какого-то выпада в сторону Кушнера, но сведение личных счетов с Морозиком на это не тянет.

В мае истекает срок 5-летнего наказания еще у одного «дубайца», 38-летнего Павла Алексеевича, он же Паштет, на которого анти-кушнеровская оппозиция возлагает надежды, что он пойдет дальше, чем это получилось у Муму.

Милицейская погоня в Витебске закончилась задержанием девушки-водителя такси

2 и 5 мая состоятся «прямые линии» для жителей Витебска

Пожилая женщина с COVID-19 умерла в Чашникском районе

Глава правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, он в больнице

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве