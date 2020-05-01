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В Витебске против лицеиста возбуждено уголовное дело за подделку справки

Криминал
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Житель Витебска подделал справку для бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В Витебске против лицеиста возбуждено уголовное дело за подделку справки
Фото СК

По данным следствия, 18-летний учащийся профлицея подделал справку о том, что он является учащимся одной из школ города. В феврале молодой человек при проезде в автобусе предъявил данную справку кондуктору, которая усомнилась в ее подлинности, так как адрес указанной в справке школы не совпадал с реальным адресом учреждения образования. Сомнительная справка была направлена в правоохранительные органы.

Установлено, что парень в данной школе никогда не обучался. Техническая экспертиза показала, что документ и печати на нем напечатаны на цветном принтере. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 Уголовного кодекса (подделка документа).

Следователи обращают внимание, что уголовная ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов наступает с 16 лет.

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