В Беларуси зарегистрировано 14 917 человек с коронавирусом

В Беларуси на 1 мая зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19, что составляет 8 процентов от количества проведенных тестов, сообщает пресс-служба Минздрава.



С начала эпидемии в Беларуси умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19. За это время выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус.

Всего проведено 186 262 теста на коронавирус.



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