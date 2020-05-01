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В Беларуси зарегистрировано 14 917 человек с коронавирусом

Коронавирус
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В Беларуси на 1 мая зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19, что составляет 8 процентов от количества проведенных тестов, сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала эпидемии в Беларуси умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19. За это время выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус.

Всего проведено 186 262 теста на коронавирус.

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