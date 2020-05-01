Пожилая женщина с COVID-19 умерла в Чашникском районе

На днях 84-летняя женщина умерла в деревне Кащино Чашникского района, у нее был положительный тест на COVID-19, об этом «ННВ» сообщили дальние родственники умершей.

Пожилая женщина жила в семье своей дочери. У нее имелся ряд хронических заболеваний. Родственники считают, что инфекцию могли принести из школы дети. Сейчас внуки и зять умершей помещены в больницу.

Похороны прошли в очень тесном кругу. Тело женщины было упаковано в два пластиковых пакета перед тем, как его положили в гроб, сообщили родственники.

Из Чашникского района за все время эпидемии не поступало никаких сообщений об эпидемиологической обстановке. Только вчера на «Радио Свобода» сообщили о том, что из-за эпидемии коронавируса закрыта Кащинская средняя школа, а в больницу с коронавирусной инфекцией попало руководство учебного заведения. Информация исходит от заместителя директора Марины Синкевич.

Независимое издание оценивает количество заболевших коронавирусом в Чашникском районе составляет порядка трех десятков человек. Заболевшие есть в Новолукомле и в районном центре Чашники.

Деревня Кащино представляет собой агломерацию с центром сельсовета агрогородком Новая Заря. Собественно Кащинская СШ располагаетсяв Новой Заре. Также здесь размещена Новозарянская больница сестринского ухода, которая имеет 50 коек для размещения одиноких престарелых жителей района. Если коронавирус попадет в это учреждение, можно ожидать самые печальные последствия.

Согласно последней информации Минздрава в стране на сегодня выявлено 14 027 случаев заражения людей COVID-19.

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