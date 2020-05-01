Полоцкий парк культуры и отдыха закрыт на реконструкцию

В 2020 году парк культуры и отдыха закрыт в связи с проведением работ по реконструкции и благоустройству аттракционов и территории, сообщает pvestnik.by.
Милицейская погоня в Витебске закончилась задержанием девушки-водителя такси
2 и 5 мая состоятся «прямые линии» для жителей Витебска
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ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве
В Россонском районе зарегистрирован первый случай заражения COVID-19