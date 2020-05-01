Полоцкий парк культуры и отдыха закрыт на реконструкцию

В 2020 году парк культуры и отдыха закрыт в связи с проведением работ по реконструкции и благоустройству аттракционов и территории, сообщает pvestnik.by.

Полоцкий парк культуры и отдыха закрыт на реконструкцию

Полоцкий парк культуры и отдыха. Фото: pvestnik.by

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