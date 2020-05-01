У 51 жителя Лиозненского района обнаружен COVID-19

У 51 жителя района зарегистрировано COVID-19, у 4 диагноз снят в связи с отсутствием клинических проявлений и отрицательными результатами мазков. 20 пациентов с подтвержденным COVID-19 находятся на самоизоляции на амбулаторном лечении. Об этом сообщил главный врач Лиозненской центральной районной больницы Игорь Ворохобко.

По его словам на 29 апреля в стационаре районной больницы находится на лечении 56 пациентов с пневмониями, у 11 подтвержден диагноз COVID-19, один пациент в реанимационном отделении в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Для сравнения, пневмоний на 29 апреля 2019 г. было зарегистрировано – 44 случая пневмонии, на 29 апреля 2020 г. – 86 случаев. Таким образом, количество пневмоний в этом году больше почти в 2 раза, сообщает «Сцяг перамогi».

Милицейская погоня в Витебске закончилась задержанием девушки-водителя такси

2 и 5 мая состоятся «прямые линии» для жителей Витебска

Глава правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, он в больнице

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

В Россонском районе зарегистрирован первый случай заражения COVID-19