В Толочинском районе зарегистрировано 5 случаев коронавирусной инфекции

По состоянию на 30 апреля в Толочинском районе зарегистрировано 5 случаев COVID-19, выявлено более 15 контактов первого уровня. Об этом нам сообщили в центральной районной больнице.

Напомним, что в учреждении здравоохранения «Толочинская центральная районная больница» открыт благотворительный счёт для сбора денежных средств, поступающих в виде безвозмездной (спонсорской) помощи или пожертвований. За период с 10 по 30 апреля на него поступило 6423 белорусских рубля 80 копеек.

Помощь оказали профсоюз работников здравоохранения Толочинского района, ЦБУ №219 филиала №215 АСБ «Беларусбанк», РОО «Белая Русь», редакция районной газеты «Наша Талачыншчына», детский сад-ясли №1 г. Толочина, детский сад-ясли №2 г. Толочина, ЦБУ №225 ОАО «Балагропромбанк», Кохановская детская школа искусств, филиал «Оршанские электрические сети» РУП «Витебскэнерго», средняя школа №3 г. Толочина, ООО «Святовит», а также граждане района, сообщает «Наша Талачыншчына». Почти все спонсоры являются государственными предприятиями, финансируемыми из бюджета.

Полученные денежные средства направлены на закупку средств индивидуальной защиты — комбинезоны, защитные очки, маски, респираторы.

Как сообщалось ранее, денежные средства на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения для проведения мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19, могут вноситься как юридическими, так и физическими лицами.

Реквизиты счёта: BY03 AKBB 3642 3270 0194 6220 0000 УНП 300012152 БИК AKBBBY21215 в ЦБУ №219 филиала №215 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Учреждение здравоохранения напоминает о выполнении рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь — соблюдении социального дистанцирования, ношении средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей, на большие выходные остаться дома.

По вопросам оказания медицинской помощи в период пандемии COVID-19 можно обратиться в консультативный кабинет поликлиники по телефону 5-03-63.

Милицейская погоня в Витебске закончилась задержанием девушки-водителя такси

2 и 5 мая состоятся «прямые линии» для жителей Витебска

Глава правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, он в больнице

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

В Россонском районе зарегистрирован первый случай заражения COVID-19

С 5 этажа Пинской центральной больницы выпал пациент

Витебские правоохранители задержали грабителя, который связали девушку и оставил в лесу