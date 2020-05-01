В Браславе разработаны новые туристические маршруты по озерному краю

Два новых туристических маршрута по Браславскому району разработали сотрудники музеев.

Сотрудники музеев готовы предложить новые экскурсии в Друю и Дрисвяты. Приграничные населенные пункты богаты своей историей и архитектурным наследием. В местечке Друя гостям расскажут о местном костеле Святой Троицы XVII века, который стоит на берегу Западной Двины. Также в маршруте Борисов камень, Благовещенская церковь, памятник на месте расстрела евреев и еврейское кладбище. В Дрисвятах готовы показать деревянный костел Петра и Павла и Петропавловскую церковь и «нулевой километр».

Ведется работа над новым проектом. Планируется развивать новое направление — ностальгический туризм. Уроженцам Браславского края, которые в свое время покинули пределы района, а также тем, чей род происходит с Браславщины.

Наибольший интерес к посещению Браславского района проявляют граждане России, Литвы, Польши, Латвии.

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