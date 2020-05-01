В городской больнице Новополоцка находятся 48 пациентов с COVID-19

По состоянию на 29 апреля 2020 года на стационарном лечении в городской больнице Новополоцка находятся 48 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 39 человек – новополочане. Кроме того, пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекает без проявления симптомов, проходят лечение на дому.

Об этом шла речь на совещании штаба по предотвращению распространения коронавируса в Новополоцке.

Напомним, что по состоянию на 24 апреля, в городе было 28 пациентов с коронавирусом, в том числе 13 медработников. Таким образом, количество пациентов увеличилось на 171,4%.

На совещании штаба обсудили необходимость обеспечения учреждений здравоохранения средствами индивидуальной защиты и применение мер для стимулирования медицинских работников, принятых на уровне правительства, сообщает novaya.by.

По данным на утро 29 апреля с диагнозом «пневмония» было 74 взрослых и 8 детей. Среди взрослых у 20 пневмония с подтвержденным COVID-19. В целом состояние пациентов оценивается как «удовлетворительное». В реанимационном отделении 3 пациента имеют пневмонии. На поддержке ИВЛ находится 1 человек. Выздоровели 7 пациентов. К сожалению, зафиксированы 4 летальных случая – пациентов с многочисленными хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что около 90% заразившихся коронавирусной инфекцией составляют люди возраста 65+, что в очередной раз подчеркивает необходимость соблюдения строгой санитарной дисциплины всеми членами общества – социальное дистанцирование, сокращение контактов между родственниками разных поколений, обработка помещений и уязвимых частей тела.

Подразделения больницы сегодня в достаточной мере обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами. Со слов руководства больницы, в данный момент мест для заболевших достаточно, и персонал справляется с возложенными на него задачами. Кроме того, в вопросах госпитализации нуждающихся в ней пациентов есть взаимопонимание с учреждениями здравоохранения соседнего Полоцка. Отлажена схема работы с самообращениями в больницу и амбулаторными пациентами, изменен режим приема граждан в городских поликлиниках.

Также на заседании штаба обсудили реализацию Указа №131, которым установлена ежемесячная надбавка медработникам за работу в условиях, связанных с инфекциями. Сегодня механизм уже налажен, и новополоцкие медики, работа которых отвечает условиям, предусмотренным в указе, получат зарплату за апрель с установленными доплатами.

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