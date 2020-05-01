На белорусский парад отказались приехать военные из России и Китая

Россия и Китай не будут направлять личный состав на парад на День Победы в Минске. Об этом пишет «Радыё Свабода» со ссылкой пресс-секретаря Минобороны Наталью Гаврусик.

«Военные ведомства России и Китая сообщили, что приняли решение не направлять личный состав для участия в военном параде в Минске 9 мая», – сказала пресс-секретарь.

Ранее Минобороны сообщало, что в составе пешей и механизированной колоннах примут участие расчеты от России и Китая, а в составе воздушного эшелона – 8 воздушных судов от России.

В России парад Победы на Красной площади отложили из-за эпидемиологической ситуации.

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