Брюссель увязал выделение 60 млн евро помощи Беларуси с выполнением рекомендаций ВОЗ

Брюссель ждет, что взамен на оказываемую финансовую помощь официальный Минск будет прислушиваться к рекомендациям ВОЗ по борьбе с коронавирусом. Об этом журналисту «Радио Свобода» заявил представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.



— Не далее как на прошлой неделе я разговаривал с министром иностранных дел Беларуси господином Макеем. И подчеркнул, что совместная работа в рамках многосторонней системы является наиболее эффективным способом реагирования на коронавирусный кризис. И я также знаю, что власти Беларуси тесно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, но также знаю, что надо больше. Таким образом, я призываю власти Беларуси придерживаться рекомендаций ВОЗ относительно предотвращения пандемии, — заявил Жозеп Боррель.

Боррель напомнил, что Евросоюз в рамках помощи выделит здравоохранению Беларуси 60 миллионов евро.

— Так что мы приносим и предлагаем помощь. Но, с другой стороны, мы просим придерживаться рекомендаций ВОЗ, касающихся пандемии. Невозможно, чтобы мы, с одной стороны, предлагали помощь, (а с другой) не выполняли рекомендации, которые мы реализуем в наших странах и просим выполнять всех.

Напомним, накануне ВОЗ напомнила свои рекомендации белорусскому правительству, которые не были исполнены. ВОЗ выразила озабоченность и настояла на немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии. В организации рекомендовали отменить все массовые мероприятия, перейти на удаленную работу и дистанционное обучение, приостановить деятельность всех второстепенных экономических субъектов.



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