В Глубокском районе рост случаев коронавируса составил 662,5%, зафиксировано 53 случая

В Глубокском районе рост количества зараженных коронавирусом продолжается. Как сообщает санитарно-эпидемиологическая служба Глубокского района, на 28 апреля 2020 года выявлено всего 53 зараженных коронавирусом человека. Новые зараженные – это граждане из числа контактов первого и второго уровня. Большинство пациентов переносят болезнь в легкой и средней форме тяжести. Об этом сообщили в Глубокском районном исполнительном комитете.

22 апреля на Глубоччине было официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, рост составил 662,5%.

Количество больных пневмонией, отягощенной коронавирусом – 6 человек. Три человека направлены на лечение в Витебск.

Большинство зараженных переносят заболевание в легкой и средней форме тяжести; есть и те, у кого оно протекает бессимптомно, а это уже хуже, так как ничего не подозревающий человек может стать разносчиком инфекции. Именно поэтому так важно в эти дни сократить все социальные контакты, придерживаться элементарных санитарно-гигиенических норм, говорится на сайте исполкома.

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