Милицейская погоня в Витебске закончилась задержанием девушки-водителя такси

30 апреля Витебской милиции в результате погони удалось задержать 27-летнюю девушку-водителя такси, не пропустившего пешехода на переходе. Около 19:00 в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о том, что водитель такси двигаясь на большой скорости по проспекту Черняховского, в районе дома 31 не предоставил преимущество пешеходам, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Дежурным незамедлительно были ориентированы наряды ДПС на установление автомашины и личности водителя. Возле одного из домов по улице Ленина внимание наряда ГАИ привлек схожий по приметам автомобиль.

Правоохранители включили проблесковые маячки синего и красного цвета, а также звуковой сигнал, однако автомобиль продолжал движение, пытаясь уйти от преследования, игнорируя неоднократные требования сотрудников милиции остановиться.

Нарушитель был заблокирован сотрудниками ДПС в районе дома 65 по улице Ленина. Установлено, что автомобилем управляла жительница Витебска 1993 года рождения. В отношении водителя начат административный процесс. Взяты биосреды на предмет наличия в организме алкоголя или запрещенных средств, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Глава правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, он в больнице

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве

В Россонском районе зарегистрирован первый случай заражения COVID-19

С 5 этажа Пинской центральной больницы выпал пациент

Витебские правоохранители задержали грабителя, который связали девушку и оставил в лесу