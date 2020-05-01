Помощник министра обороны Беларуси проведет прямую линию

2 мая помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский проведет прямую телефонную линию с населением.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске +375 17 297-10-22.

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