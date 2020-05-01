2 и 5 мая состоятся «прямые линии» для жителей Витебска

Несмотря на праздники, для жителей Витебска будут организованы «прямые линии», сообщают «Витьбичи».
- 2 мая с 9.00 до 12.00 состоится «прямая линия» первого заместителя председателя Витебского городского исполнительного комитета Валентина Николаевича Цветкова. Тел. 33-62-46.
- 2 мая с 9.00 до 12.00 состоится «прямая линия» начальника управления по труду, занятости и социальной защите Витебского городского исполнительного комитета Руслана Александровича Приймака. Тел. 36-25-10.
- 5 мая с 9.00 до 12.00 состоится «прямая линия» начальника отдела организационно-кадровой работы администрации Октябрьского района г. Витебска Андрея Викторовича ДОВАЛЬЦОВА. Тел. 64-95-98.
Иностранная помощь должна дойти до адресата — Лукашенко
В Россонском районе зарегистрирован первый случай заражения COVID-19
Что изменится в Беларуси с 1 мая
Почтовые отделения изменят режим работы в праздники