2 и 5 мая состоятся «прямые линии» для жителей Витебска

Несмотря на праздники, для жителей Витебска будут организованы «прямые линии», сообщают «Витьбичи».

  • 2 мая с 9.00 до 12.00 состоится «прямая линия» первого заместителя председателя Витебского городского исполнительного комитета Валентина Николаевича Цветкова. Тел. 33-62-46.
  • 2 мая с 9.00 до 12.00 состоится «прямая линия» начальника управления по труду, занятости и социальной защите Витебского городского исполнительного комитета Руслана Александ­ровича Приймака. Тел. 36-25-10.
  • 5 мая с 9.00 до 12.00 состоится «прямая линия» начальника отдела организационно-кадровой работы администрации Октябрьского района г. Витебска Андрея Викторовича ДОВАЛЬЦОВА. Тел. 64-95-98.

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