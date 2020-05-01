Почтовые отделения изменят режим работы в праздники

1 и 3 мая 2020 года будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

Список дежурных отделений Витебской области

Витебск — 1 ул. Космонавтов, д. 6 10.00-16.00 Витебск-15 пункт почтовой связи-1 пр-т Московский, д. 10 08.30-10.30, 11.00-14.30, 15.00-17.00 Витебск-15 пункт почтовой связи-2 пл. Победы, подземный переход 09.00-11.00, 11.30-15.00, 15.30-17.00 Глубокое-3 ул. Ленина, д. 8 09.00-14.00 Новополоцк-6 ул. Молодежная, д. 74 09.00-15.00 Орша-11 ул. Ленина, д. 46 1 мая 09.00-15.00, 3 мая 09.00-17.00 Полоцк-14 ул. Октябрьская, д. 38 10.00-15.00 Толочин-2 пл. 40 лет Октября, д. 7 1 мая 09.00-14.00, 3 мая 09.00-15.00 Поставы -3 пл. Ленина, д. 16 3 мая 09.00-13.00

2 мая 2020 года городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы.

О режиме работы отделений почтовой связи можно узнать в Контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154 и на интернет сайте РУП «Белпочта» www.belpost.by в разделе «Новости компании».

Режим работы Контакт-центра:

Понедельник-пятница: с 9.00 до 20.00

Суббота, воскресенье: с 9: 00 до 17: 00

1 мая: с 9: 00 до 17: 00

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