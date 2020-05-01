Почтовые отделения изменят режим работы в праздники

1 и 3 мая 2020 года будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
Список дежурных отделений Витебской области
|Витебск — 1
|ул. Космонавтов, д. 6
|10.00-16.00
| Витебск-15
пункт почтовой связи-1
|пр-т Московский, д. 10
|08.30-10.30,
11.00-14.30,
15.00-17.00
|Витебск-15
пункт почтовой связи-2
|пл. Победы, подземный переход
|09.00-11.00,
11.30-15.00,
15.30-17.00
|Глубокое-3
|ул. Ленина, д. 8
|09.00-14.00
|Новополоцк-6
|ул. Молодежная, д. 74
|09.00-15.00
|Орша-11
|ул. Ленина, д. 46
|1 мая 09.00-15.00,
3 мая 09.00-17.00
|Полоцк-14
|ул. Октябрьская, д. 38
|10.00-15.00
|Толочин-2
|пл. 40 лет Октября, д. 7
|1 мая 09.00-14.00, 3 мая 09.00-15.00
|Поставы -3
|пл. Ленина, д. 16
|3 мая 09.00-13.00
2 мая 2020 года городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы.
О режиме работы отделений почтовой связи можно узнать в Контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154 и на интернет сайте РУП «Белпочта» www.belpost.by в разделе «Новости компании».
Режим работы Контакт-центра:
Понедельник-пятница: с 9.00 до 20.00
Суббота, воскресенье: с 9: 00 до 17: 00
1 мая: с 9: 00 до 17: 00
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