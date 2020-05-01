В Россонском районе зарегистрирован первый случай заражения COVID-19. Как отметила главный санитарный врач района Алеся Щелкун, он является завозным.

Заболел молодой человек. На прошлой неделе он вернулся из Витебска. Исследование подтвердило у него положительный результат на наличие коронавируса.

– Сейчас молодой человек изолирован, инфекция у него протекает бессимптомно. В то же время проведён комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий по определению очага инфекции и выявлению круга контактных лиц первого и второго уровней. У этих людей взят анализ на наличие коронавирусной инфекции. Также те люди, которые были в контакте с заболевшим, находятся на изоляции и под медицинским наблюдением, – подчеркнула Алеся Славомировна. По словам врача, причин для паники и беспокойства нет, ситуация полностью контролируемая.

Что касается стационарного лечения, то на данный момент пациентов с covid-19 в инфекционном отделении нет. Два человека – женщина старше 65 и мужчина старше 50 лет – проходят лечение от пневмонии. Оба находятся в удовлетворительном состоянии. Анализ на коронавирусную инфекцию у них отрицательный. Один человек выписан, пишет «Голас Расоншчыны»

По словам заместителя главного врача по медицинской части Евгении Колупахо, всего с начала противоэпидемиологических мероприятий ( с 1 апреля) в центральной больнице курс лечения от пневмонии прошли девять человек. Никому из них подключение к аппарату ИВЛ не понадобилось.

В целом всплеска пневмоний не наблюдается. Если сравнивать с прошлым годом, количество случаев за месяц остаётся на прежнем уровне – восемь-девять случаев в месяц.

Однако, как отметила Евгения Сергеевна, вызывает беспокойство отношение людей к эпидемиологической обстановке. Несмотря на просьбы Минздрава отказаться на больших выходных от посещения кладбищ, пикников и выездов к родственником, люди массово отправились «колесить» по Беларуси.

– С тревожностью ждём, какие последствия принесут нам такие каникулы, – подчеркнула Евгения Сергеевна. – Хочется, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью: соблюдали дистанции в магазинах, пользовались защитными средствами, выполняли все рекомендации медиков и, самое главное, не выезжали за пределы района. Рынки, поездки, покупки, встречи с родственниками – всё это может подождать, а вот рисковать своей жизнью не стоит. Нужно понимать, что это серьёзно, что вирус проявляется и ведёт себя по разному. Кто-то будет просто носителем и ничего не почувствует, а другой свалится с ног за считанные дни.

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