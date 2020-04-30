В Новополоцкой городской больнице будет новый главный врач

В Новополоцкой центральной городской больнице будет новый главный врач, сообщает gorod214.by со ссылкой на несколько неназванных источников.
Исполняющей обязанности главного врача будет бывшая заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Ирина Шеменкова. Эту информацию пока не подтвердили официально.
На сайте учреждения по-прежнему главврачом значится Сергей Некрасов.
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