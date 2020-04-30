В Новополоцкой городской больнице будет новый главный врач

В Новополоцкой центральной городской больнице будет новый главный врач, сообщает gorod214.by со ссылкой на несколько неназванных источников.

В Новополоцкой городской больнице будет новый главный врач

Новополоцкая центральная городская больница. Фото: gorod214.by

Исполняющей обязанности главного врача будет бывшая заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Ирина Шеменкова. Эту информацию пока не подтвердили официально.

На сайте учреждения по-прежнему главврачом значится Сергей Некрасов.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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