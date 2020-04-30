Житель Витебска подделал справку для бесплатного проезда в общественном транспорте

По данным следствия, 18-летний учащийся профлицея подделал справку о том, что он является учащимся одной из школ города. В феврале молодой человек при проезде в автобусе предъявил данную справку кондуктору, которая усомнилась в ее подлинности, так как адрес указанной в справке школы не совпадал с реальным адресом учреждения образования. Сомнительная справка была направлена в правоохранительные органы.

Установлено, что парень в данной школе никогда не обучался. Техническая экспертиза показала, что документ и печати на нем напечатаны на цветном принтере. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 Уголовного кодекса (подделка документа), сообщили в Следственном комитете.

Следователи обращают внимание, что уголовная ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов наступает с 16 лет.

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