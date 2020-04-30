В Беларуси внезапно отменены митинги и шествия на 1 мая

Федерация профсоюзов Беларуси не будет организовывать митинги, шествия и другие массовые мероприятия на 1 мая. Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.
«В сложившейся ситуации мы приняли единственное правильное для нас решение: это отказаться от традиционных массовых мероприятий в День труда — маевок, митингов», — цитириует слова Орды БелТА.
По его словам, в условиях пандемии солидарность трудящиеся должна проявляться объединением усилий в борьбе с распространением инфекции, а не шумными праздниками.
Михаил Орда отметил, что профсоюзы направляют средства на закупку защитных средств и дезинфектантов для работников предприятий, а также на выплату помощи нуждающимся.
Напомним, что профсоюз работников здравоохранения передал 2 тысячи защитных медицинских костюмов, бесконтактные термометры, антисептические гели и растворы для рук Витебской областной клинической инфекционной больнице.
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