Репетиция военного парада в Минске не состоялась

Вчера, 29 апреля, в Минске не состоялась запланированная большая репетиция парада ко Дню Победы, сообщает «Радыё Свабода». Ранее министр обороны в ответе на петицию об отмене парада сообщил, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести парад Победы и отменять его не собираются.

Напомним, что белорусы потребовали отменить парад.

Социологическое исследование общественного мнения населения подтвердило, что белорусы ждут от государства запрета всех массовых мероприятий.

Репетиция военного парада в Минске не состоялась

Фото: «Радыё Свабода»

Колонна должна была пройти на проспекте Машерова вечером, для чего участок дорогие от ул. Куйбышева до проспекта Победителей должны были полностью перекрыть с 21.50 до 23.30. Однако репетиция так и не началась. Движение по проспекту так и не перекрывалось.

Репетиция военного парада в Минске не состоялась

Фото: «Радыё Свабода»

Отметим, что участников репетиции подвезли к парку Победы на автобусах. Некоторое время они простояли на стоянке, а затем, около 22.15, автобусы стали разъезжаться.

Репетиция военного парада в Минске не состоялась

Фото: «Радыё Свабода»

Министерство обороны Беларуси никак не комментирует причины отмены репетиции.

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