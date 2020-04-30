Репетиция военного парада в Минске не состоялась

Вчера, 29 апреля, в Минске не состоялась запланированная большая репетиция парада ко Дню Победы, сообщает «Радыё Свабода». Ранее министр обороны в ответе на петицию об отмене парада сообщил, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести парад Победы и отменять его не собираются.

Напомним, что белорусы потребовали отменить парад.

Социологическое исследование общественного мнения населения подтвердило, что белорусы ждут от государства запрета всех массовых мероприятий.

Колонна должна была пройти на проспекте Машерова вечером, для чего участок дорогие от ул. Куйбышева до проспекта Победителей должны были полностью перекрыть с 21.50 до 23.30. Однако репетиция так и не началась. Движение по проспекту так и не перекрывалось.

Отметим, что участников репетиции подвезли к парку Победы на автобусах. Некоторое время они простояли на стоянке, а затем, около 22.15, автобусы стали разъезжаться.

Министерство обороны Беларуси никак не комментирует причины отмены репетиции.

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