В Витебской области завершается отопительный сезон

С 30 апреля отопление отключат в Витебске, Полоцке, Орше, Новополоцке, Новолукомле и Ореховске, сообщает «Витебскэнерго»

Учитывая сложившиеся погодные условия в течение последней недели и прогноз погоды на ближайшее время, областная рабочая группа по оптимизации режимов теплоснабжения 29 апреля приняла решение о целесообразности завершения в регионе отопительного сезона.

В соответствии с данным документом местными органами власти приняты решения о завершении с 30 апреля отопительного сезона в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Новолукомле, Орше и Ореховске. Исключение составят медицинские учреждения, больницы, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, отделения для круглосуточного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов территориальных центров социальной защиты населения.

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