14027 человек с положительным тестом на COVID-19 зарегистрировано в Беларуси

В Беларуси на 30 апреля зарегистрировано 14027 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

За последние сутки прирост составил 846 новых случаев. 29 апреля было 973 новых случая, 28 апреля — 919 случаев.



Всего проведено в стране проведено 176 тыс. 625 тестов на коронавирус.

Выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Беларуси ежесуточно устанавливается рекордный прирост заболевших COVID-19: плюс 973 человек за сутки, 13181 заболевших

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