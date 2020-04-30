Как сообщил главный врач Дубровенского районного центра гигиены и эпидемиологии Владислав Сыромолотов, по состоянию на 29 апреля в Дубровенском районе зарегистрировано 15 случаев коронавирусной инфекции.

После прохождения лечения выздоровели и выписаны 3 человека.

Из 12 инфицированных 7 человек находятся в больнице (6 — в г.Дубровно, 1 — в Витебске), 5 человек находятся дома на самоизоляции. У всех пациентов заболевание протекает в легкой и средней форме.

Медики напоминают, что основными симптомами являются повышение температуры, кашель, одышка, слабость, затрудненное дыхание. Соблюдайте меры предосторожности, при первых признаках заболевания обращайтесь за помощью в больницу, не занимайтесь самолечением, сообщает «Дняпроўская праўда».

Минздрав разработал памятку для пациентов, которые находятся дома в связи с бессимптомным или легким течением COVID-19.

Если врач принял решение, что пациент может лечиться дома, ему предложат подписать информированное согласие. Будет назначено лечение.

Дома должны быть термометр (норма температуры тела 36,7 градуса), часы с секундной стрелкой для измерения пульса и частоты дыхания (в возрасте 15-50 лет норма — 60-85 ударов в минуту, в возрасте от 50 и старше — 70-90 ударов в минуту), тонометр (норма 120/80 мм.рт.с. до 140/90 мм.рт.с.), пульсоксиметр (если есть), при подтвержденной пневмонии диагностику обязательно проводит медработник поликлиники на дому, работающий телефон. В обязательном порядке при наличии сопутствующих заболеваний дома нужно иметь все базовые препараты для лечения основных заболеваний.

Через каждые три часа (если есть необходимость — чаще) необходимо проводить измерение основных показателей здоровья: температуры, частоты дыхания, пульса, артериального давления (при наличии болезней системы кровообращения), пульсоксиметрии.

Медработники будут звонить пациенту каждый день. Несколько раз за время больничного его посетят на дому. В Минздраве отметили, что все медработники при посещении пациентов с COVID-19, а также во время работы в учреждении здравоохранения обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Если состояние пациента ухудшается, его госпитализируют в больницу для лечения под наблюдением врачей.

Репетиция военного парада в Минске не состоялась

14027 человек с положительным тестом на COVID-19 зарегистрировано в Беларуси

Белорусы ждут от государства запрета всех массовых мероприятий — исследование

Иностранная помощь должна дойти до адресата — Лукашенко

Что изменится в Беларуси с 1 мая