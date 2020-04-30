В Бешенковичском районе уже у 47 человек выявлен коронавирус

В Бешенковичском районе уже у 47 человек выявлена коронавирусная инфекция. Выздоровели 5 пациентов, 4 умерли.

На прошлой неделе, согласно официальным данным в Бешенковичском районе количество случаев COVID-19 выросло на 36%. Информация прошлого периода удалена с сайта Бешенковичского исполкома, однако у нас сохранился скриншот. Тогда с 25 по 27 апреля заболеваемость увеличилась на 36%, с 30 до 41 человека.

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