Регистрация на ЦТ начнется 2 мая. В этом году она пройдет по-другому

Регистрация на централизованное тестирование пройдет с 2 мая по 1 июня. В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой схема подачи документов в пункты регистрации и получение пропуска на ЦТ изменились, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Республиканском институте контроля знаний.

Подробную информацию об этом РИКЗ вывесил на своем сайте.

Абитуриент вначале должен заполнить цифровое заявление и отправить его на электронную почту желаемого пункта регистрации в период с 2 мая по 1 июня. Не позднее чем через один рабочий день ему придет ответ с указанием лицевого счета и времени, когда нужно явиться в пункт регистрации за пропуском. Выпускник через ЕРИП вносит плату за участие в ЦТ и ждет назначенной даты.