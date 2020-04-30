Белорусы ждут от государства запрета всех массовых мероприятий — исследование

Белорусы ожидают от государства отмены всех массовых мероприятий. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Satio.

Свое мнение по этому поводу высказали более тысячи респондентов от 18 до 64 лет.

Согласно результатам исследования общественного мнения, запрет всех массовых мероприятий поддерживают 78% респондентов.

Второе по важности требование населения заключается в получении от государства более подробной информации об эпидемиологической ситуации. Нехватку объективной и достоверной информации отметили 71% опрошенных.

В ходе опроса 88% респондентов заявили, что следят за новостями об эпидемии. Таким образом, равнодушных к этой теме практически не осталось.

Результаты опроса, указывают на то, что белорусы стали чаще прибегать к социальному дистанцированию. При этом каждый второй носит маску. Часть населения отказались от посещения магазинов.

Таким образом, белорусы выбрали «добровольный карантин» и байкот массовых мероприятий, проводимых властью. Многие перестали водить детей в детские сады и школы, хотя такое поведение открыто порицается в чиновниками.

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