«Витебскоблимущество» впервые продало с аукциона газозаправочную станцию

На аукционе комитета «Витебскоблимущество» сегодня продана автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) в Глубоком почти за Br25 тыс., передает БелТА.

Такой объект впервые реализуется на торгах комитета, отметили специалисты. Его продавцом выступило РУП «Витебскоблгаз». Лот выставлялся с декабря 2017 года в шестой раз. Начальная цена была снижена на 80% примерно до Br23,8 тыс. Так как интерес к объекту проявил один участник, то аукцион признан несостоявшимся, а единственный претендент согласился приобрести объект по начальной цене, увеличенной на 5%.

В состав лота включены одноэтажное специализированное здание площадью почти 10 кв.м, построенное в 2007 году, с развитой инфраструктурой для оказания услуг по заправке автомобилей, включая топливораздаточную колонку, резервуары для хранения нефтепродуктов, биотуалет, а также право 40-летней аренды пяти земельный участков общим размером 0,4 га. АГЗС расположена на 134-м км трассы Р3 Логойск — Глубокое — граница Латвийской Республики. Вырученные от продажи деньги поступят в бюджет и «Витебскоблгаз».

Кроме того, по результатам аукциона 29 апреля продано одноэтажное здание бывшей школы в деревне Заславки Лепельского района на торгах с начальной ценой 1 БВ (Br27). Новый собственник планирует создать на базе недвижимости объект агроэкотуризма. К этому располагает окружающая природа, пояснил представитель покупателя. Деревня находится вблизи крупного озера Урода с богатыми рыбными ресурсами и еще трех озер меньшего размера. Здание школы площадью около 190 кв.м построено в 1967 году.

По данным комитета «Витебскоблимущество», за январь-апрель на аукционах, организованных комитетом, реализованы 34 объекта, что более чем на 20% превышает результат аналогичного периода 2019 года. Выручка от продажи неиспользуемой недвижимости составила Br474,3 тыс.

В Беларуси ежесуточно устанавливается рекордный прирост заболевших COVID-19: плюс 973 человек за сутки, 13181 заболевших

3000 человек подписались за отставку министра образования Карпенко

Витебские реанимации забиты, нет тестов на COVID-19 — видео из больницы

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве