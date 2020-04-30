Под контролем КГК грядки на Витебщине

Красивые томаты на ветке, черри, перцы на любой вкус и цвет. Красные, желтые, зеленые, оранжевые… Только выбирай. Кстати, что касается последних, то сейчас цены на перцы очень даже кусаются — около 10 рублей за кило. Но все раскупается.
Честно скажу, по сравнению с импортной продукцией товар наших производителей явно меркнет. Нет того ассортимента, выбора, да и цена великовата. Почему? Разве в наших теплицах не вырастут перцы и томаты-сливы? Да и логистика проста: большинство овощеводческих хозяйств даже свои фирменные магазины имеют. С удовольствием, думаю, брали бы их продукцию и крупные торговые сети, если бы товар был привлекателен во всех отношениях. Так что не так с белорусскими овощами? Попробуем разобраться.
В КГК Витебской области констатируют: Главой государства была поставлена задача обеспечить защиту внутреннего рынка и повысить эффективность работы тепличных хозяйств страны. Ориентир на максимальное импортозамещение. Вот только проведенная недавно проверка показала: до идиллии далеко. На Витебщине объемы продукции защищенного грунта снижены, выпуск новых видов осваивается медленно. Получается замкнутый круг: высокая себестоимость овощей не позволяет добиться хорошей рентабельности. А если доходы низкие — нет средств для дальнейшего развития производства.
Можно ли снизить затраты? Контролеры утверждают: вполне. В Витебской области выращиванием овощей занимаются несколько крупных тепличных хозяйств, принадлежащих сельхозпредприятию Рудаково, акционерному обществу Молоко, заводу телевизоров Витязь. Целых два таких подразделения-филиала имеет Витебскэнерго: Тепличный и Весна-энерго. Общая площадь теплиц указанных хозяйств — почти 43 гектара. В прошлом году тут было выращено без малого 18 000 тонн овощей. Немного меньше, чем в предыдущем году, но не это главное. Главное, как отмечают в КГК, то, что овощеводы заняты в основном огурцами да помидорами. Ну, еще чуть-чуть зелени — всего около одного процента салатов, пряностей и ранних культур.
А ведь ниша очевидна: в стране очень мало выращивается в закрытом грунте сладкого перца, кабачков, баклажанов, редиса, капусты и других ранних культур, которые однозначно были бы востребованы покупателями. Но пока белорусы вынуждены покупать импорт. Будем откровенны, те же бессрочные в вакуумной упаковке баклажаны заграничного производства не слишком аппетитны даже на вид. Лежат как безвкусный муляж на прилавке.
Без сомнений, помидоров с огурчиками тоже не хватает. Только в прошлом году, утверждают контролеры, в страну было ввезено более 60 000 тонн овощной продукции иностранного производства. Среди них немало и этих овощей, пишет sb.by.
Итак, что нужно делать? Во-первых, снижать себестоимость. Основные наши затраты — тепло и электроэнергия. В Комитете госконтроля подсчитали: их удельный вес — от 50 до 80 процентов. Так почему же не думаем над поиском и внедрением новых, более экономичных технологий производства? Пример: в Рудаково для выращивания рассады и светокультур используют 12 000 штук затратных зеркальных ламп мощностью 600 ватт каждая. Технология не менялась вот уже 13 лет… Похожее оборудование используют и другие тепличные комбинаты области.
А ведь уже давно свою эффективность доказали современные энергосберегающие приборы, в том числе светодиодные. Еще один момент: два миллиона рублей уже затрачено на строительство биолаборатории в том же Рудаково. Изначально отличная идея — самим выращивать специальных насекомых в качестве биологических средств защиты растений, а также шмелей для их опыления. Но реализация этой идеи заторможена. Незавершенный объект простаивает. А предприятие ежегодно тратит на закупку насекомых и химсредств около 400 000 евро…
Одним словом, резервы есть. Нужно лишь по-хозяйски их использовать. Что и предложил КГК самим производителям и местным органам власти.
Еврокомиссия передумала давать Беларуси 60 млн евро. Больше всех получит Украина
В Беларуси ежесуточно устанавливается рекордный прирост заболевших COVID-19: плюс 973 человек за сутки, 13181 заболевших
3000 человек подписались за отставку министра образования Карпенко
Витебские реанимации забиты, нет тестов на COVID-19 — видео из больницы
ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве