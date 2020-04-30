Под контролем КГК грядки на Витебщине

Красивые томаты на ветке, черри, перцы на любой вкус и цвет. Красные, желтые, зеленые, оранжевые… Только выбирай. Кстати, что касается последних, то сейчас цены на перцы очень даже кусаются — около 10 рублей за кило. Но все раскупается.

Честно скажу, по сравнению с импортной продукцией товар наших производителей явно меркнет. Нет того ассортимента, выбора, да и цена великовата. Почему? Разве в наших теплицах не вырастут перцы и томаты-сливы? Да и логистика проста: большинство овощеводческих хозяйств даже свои фирменные магазины имеют. С удовольствием, думаю, брали бы их продукцию и крупные торговые сети, если бы товар был привлекателен во всех отношениях. Так что не так с белорусскими овощами? Попробуем разобраться.

В КГК Витебской области констатируют: Главой государства была поставлена задача обеспечить защиту внутреннего рынка и повысить эффективность работы тепличных хозяйств страны. Ориентир на максимальное импортозамещение. Вот только проведенная недавно проверка показала: до идиллии далеко. На Витебщине объемы продукции защищенного грунта снижены, выпуск новых видов осваивается медленно. Получается замкнутый круг: высокая себестоимость овощей не позволяет добиться хорошей рентабельности. А если доходы низкие — нет средств для дальнейшего развития производства.

Можно ли снизить затраты? Контролеры утверждают: вполне. В Витебской области выращиванием овощей занимаются несколько крупных тепличных хозяйств, принадлежащих сельхозпредприятию Рудаково, акционерному обществу Молоко, заводу телевизоров Витязь. Целых два таких подразделения-филиала имеет Витебскэнерго: Тепличный и Весна-энерго. Общая площадь теплиц указанных хозяйств — почти 43 гектара. В прошлом году тут было выращено без малого 18 000 тонн овощей. Немного меньше, чем в предыдущем году, но не это главное. Главное, как отмечают в КГК, то, что овощеводы заняты в основном огурцами да помидорами. Ну, еще чуть-чуть зелени — всего около одного процента салатов, пряностей и ранних культур.

А ведь ниша очевидна: в стране очень мало выращивается в закрытом грунте сладкого перца, кабачков, баклажанов, редиса, капусты и других ранних культур, которые однозначно были бы востребованы покупателями. Но пока белорусы вынуждены покупать импорт. Будем откровенны, те же бессрочные в вакуумной упаковке баклажаны заграничного производства не слишком аппетитны даже на вид. Лежат как безвкусный муляж на прилавке.