Иностранная помощь должна дойти до адресата — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи, передает корреспондент БелТА.

По словам главы государства, Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

«Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге», — заявил он.

Президент обратил внимание, что на данный момент треть поступлений прямой социальной направленности не имеет. К примеру, часть средств идет на укрепление материально-технической базы отдельных организаций, оплату их общехозяйственных расходов.

«Мы такую деятельность льготировать прекратили несколько лет назад, и я думаю, что ни в коем случае здесь нельзя что-то менять, — считает Александр Лукашенко. — Я поручил выработать предложения по совершенствованию порядка действий с безвозмездными финансовыми потоками. Работа над возможными корректировками велась под руководством Управляющего делами, главы Администрации Президента и Председателя Комитета государственного контроля».

При этом глава государства напомнил, что при назначении директора Департамента по гуманитарной деятельности также были поставлены задачи в этом направлении.

«Результатом такой работы явился новый проект декрета. Отдельные его нормы существенно меняют действующие механизмы регистрации помощи. Поэтому внесенные предложения требуют всесторонней оценки и обсуждения», — продолжил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что от участников совещания хотел бы услышать ответы на ряд вопросов: насколько оптимальным является предложенный механизм принятия решений о регистрации помощи, освобождении ее от налогообложения и согласовании целей использования, не содержит ли этот порядок излишнего бюрократизма.

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