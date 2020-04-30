Как будут ставить оценки в школах «на удаленке»

«Здесь проблема сейчас. Потому что в разных школах идут разные трактовки вот этого “дистанционного” образования, которого у нас нет. Но некоторые школы (учителя) пытаются наладить этот вопрос», — пояснил он.

По словам Луцевича, в некоторых школах «удаленки» нет. Кроме того, отсутствует конкретная рекомендация на предмет того, ставить ли ребенку «н», если его нет на уроке: ведь при условии выполнения учащимся заданий оценивать его деятельность возможно.

«Другие говорят, (…) нельзя ставить оценки, потому что его нет, как такового, физически. Я думаю, нужно начать решение этой проблемы с того, чтобы дать четкое разъяснение: можно ли все-таки применять эти дистанционные методы и выставлять оценки, или же это индивидуальный план, который подразумевает, что ты находишься на, скажем так, домашнем обучении и потом сдаешь аттестацию по всем предметам», — считает директор образовательного центра.

Проблема аттестации школьников на «удалёнке» была впервые поставлена группой педагогов, которые написали открытое письмо в Министерство образования. Минобр отреагировал молниеносно, гневно прокомментировав письмо учителей. При этом обнажилась некомпетентность чиновников в вопросах развития онлайн-образования. Министерство обещает создать собственную платформу для онлайн-образования. Любопытно, сто из этого может получится.

Напомним, что каникулы в белорусских школах из-за вспышки заболевания были продлены на две недели, после чего власти приняли решение вернуть всех школьников за парты. Это совпало с самым большим ростом заболеваемости COVID-19.

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