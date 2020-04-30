Что изменится в Беларуси с 1 мая

В Беларуси с 1 мая произойдет ряд изменений:
- Постановлением Министерства труда и социальной защиты на период с 1 мая по 31 июля текущего года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
- БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 246 рублей 78 копеек, что на 2,9 процента выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля 2020 года.
- Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2467,8 рубля. При рождении второго и последующих детей такое пособие вырастет до 3454,92 рубля.
- Социальная пенсия по возрасту вырастет до 123,39 рубля.
- Кроме того, поднимутся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
- Белорусские пенсионеры смогут воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд в поездах региональных линий эконом-класса.
- Граждане, которые попали в базу не занятого в экономике населения, будут полностью оплачивать отопление и газ.
- Подорожают некоторые марки сигарет. Цены повышают Гродненская табачная фабрика «Неман» и ООО «Табак-Инвест», возрастут цены и на импортные марки сигарет.
- Внесены изменения в порядок перемещения через границу товаров для личного пользования.
- Отменяются месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 килограмм в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы, то есть стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес — 10 килограммов. Отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 килограммов при въезде физического лица в Республику Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.
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