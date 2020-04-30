«Тунеядцам» снова дали отсрочку по оплате за тепло- и газоснабжение на 1 год

Совет Министров постановлением №252 от 23 апреля в очередной раз отсрочил введение в действие полных тарифов за теплоснабжение и газоснабжение для граждан, которые признаны не занятыми в экономике.

Не занятые в экономике белорусы должны будут начать платить за теплоснабжение и газоснабжение по полному тарифу с 1 мая 2021 года.

Напомним, что ранее правительство постановило с 1 мая 2020 года начать взимать оплату с «тунеядцев» в по полном объеме, обеспечивая полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Это решение было утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 октября 2019 г. № 682 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2018 г. № 314».

Перед этим перевести тунеядцев на полный тариф планировалось с 1 октября 2019 года, но с тех пор принятие меры переносилось дважды.

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