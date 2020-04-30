Товарооборот Беларуси и ЕС сократился в первом квартале

По сравнению с таким же периодом 2019-го он снизился на 16,2% до 1 млрд 663,2 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.

Экспорт товаров в ЕС сократился на 28,5% до 751,8 млн долларов, импорт снизился на 2,3% до 911,4 млн (-1,8%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе—феврале 2020 года составило 159,6 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта в январе—феврале текущего года на долю стран ЕАЭС приходилось 50,6% (в январе—феврале 2019-го — 40,9%), России — 47,7% (38,4%), ЕС — 17,6% (21%), остальных стран — 31,8% (38,1%). Импорт из стран ЕАЭС составил 49,5% общего объема импорта (в январе—феврале 2019 года — 58,2%), из России — 49% (57,9%), ЕС — 19,1% (16,9%), остальных стран — 31,4% (24,9%), сообщают Naviny.

Основными торговыми партнерами Беларуси были Россия (48,4% всего объема товарооборота), Украина (7,9%), Китай (7,3%), Польша (4,1%), Германия (3,5%), Литва (2,1%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с ЕС сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов, в 2019 году по сравнению 2018-м — снизился на 9% до 15 млрд 660 млн долларов.

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