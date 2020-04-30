Армия Беларуси продолжает подготовку к параду Победы в Минске 9 мая

Белорусская армия продолжает подготовку к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знаменательное событие пройдет 9 мая в Минске невзирая капризы погоды и тяжелую эпидемиологическую ситуацию.

«Пока у нас вся подготовка идет по плану, нет указаний, что парад будет отменяться», — заявили в пресс-службе Вооруженных Сил.

Представитель Минобороны Белоруссии отметил, что здоровье участников парада в честь Победы в ВОВ тщательно защищается.

Александр Лукашенко решил провести праздничный парад на высочайшем уровне, о чем заявлял ранее.

В Белоруссии число заболевших коронавирусом превысило 13 тыс человек. Минздрав республики ожидает пика эпидемии в начале в конце апреля — начале мая. Апрель закончился, а в стране каждые сутки регистрируется рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Прогнозировать пик заболеваемости опытные вирусологи не берутся, потому что ситуация не контролируется.

Согласно данным официальной статистики, в некоторых районах наблюдается катастрофическая ситуация с заболевамостью. Так, в Бешекновичском районе Витебской области прирост случаев заражения COVID-19 составил 757% за неделю.

Всемирная организация здравоохранения в который раз выразила озабоченность ситуацией с коронавирусом в Беларуси.

Спецпосланник ООН в Беларуси выступила с видеообращением к белорусам, в котором отметила что в стране происходит «рост в геометрической прогрессии» и призвала правительство ввести карантин.

Самыми сложными регионами остаются Минск и Витебская область. По свежим данным, в больницах города Витебска не хватает тестов на COVID-19 и мест для больных.

В Беларуси ежесуточно устанавливается рекордный прирост заболевших COVID-19: плюс 973 человек за сутки, 13181 заболевших

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