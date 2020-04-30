Беларусь впервые купила нефть у Саудовской Аравии

Танкер с саудовской нефтью прибудет в порт Клайпеды 11 мая. Далее сырье траснпортируют в Беларусь по железной дороге. Об сообщил телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на концерн «Белнефтехим». Поставщиком выступает национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Напомним, что с начала 2020 года крупнейшие российские нефтяные компании «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» отказывались поставлять в Беларусь нефть на приемлемых для Минска условиях. Белорусская сторона настаивали на отмене премиальной наценки, поскольку цена на российское сырье и так сильно возросла из-за налогового маневра Российской Федерации.

После трех месяцев переговоров сторонам удалось прийти к соглашению. Переговоры проходили на фоне рекордного за всю историю падения цен на нефть. В итоге премия была отменена, а цена существенно снижена. Стороны договорились о цене в 4 доллара за баррель. При этом Беларусь продолжила курс на диверсификацию поставок. Беларусь «попробовала» нефть из разных стран. Закупки позволили наработать успешные практики по организации доставки нефти из разных регионов мира, оценить качество нефти разных поставщиков. Норвежская нефть, например, по качеству оказалась лучше, чем российская. Беларусь смогла укрепить свою энергетическую безопасность.

В Беларуси ежесуточно устанавливается рекордный прирост заболевших COVID-19: плюс 973 человек за сутки, 13181 заболевших

3000 человек подписались за отставку министра образования Карпенко

Витебские реанимации забиты, нет тестов на COVID-19 — видео из больницы

ВОЗ брала «официальную» статистику по Беларуси с частного сайта, а не в Минздраве